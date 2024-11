VIDEO: Výchova hejtrů v Ústí. Jeden se před fanoušky kál za urážení moderátorky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výchova hejtrů v Čechách. Nebo spíš v Ústí nad Labem. Originálně se do ní pustil zdejší fotbalový klub, který vybral tři nejhorší internetové „výtržníky“ a pozval je na svůj zápas. Jeden z nich se dostavil a před třemi tisícovkami fanoušků se omluvil vnadné moderátorce Táně Bystroňové za to, že se do ní na sociálních sítích vulgárně navážel.

video: FK VIAGEM Ústí nad Labem