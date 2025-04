VIDEO: Vyhráli jsme, takže v pohodě, hodnotí první start v playoff brankář Dobeš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiéry v play off se tak dočkal český talent Jakub Dobeš, jenž během druhé poloviny řádné hrací doby z osmi střel jen jednou inkasoval. Do akce naskakoval za stavu 2:2 a přes délku kluziště sledoval nejprve gól Colea Caufielda ze závěru druhého dějství. Na danou situaci Capitals odpověděli v 43. minutě zásluhou třetí branky v play off od kapitána Alexe Ovečkina. Ve zbytku duelu ale stříleli branky již jen domácí Canadiens. Zápas rozhodla série tří branek od Christiana Dvoraka, Juraje Slafkovského a Alexe Newhooka.

video: iDNES.tv