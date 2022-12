VIDEO: Dělal furt to samé, hodnotí vítězný zápas Mikulášek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dělal furt to samé, hodnotí vítězný zápas Mikulášek

Václav Mikulášek se utkal v boxerském souboji s Gáborem Borárosem, a přestože to nakonec nebyla zrovna kvalitní podívaná, „Baba Jaga“ slavil výhru na body. „Omlouvám se, jestli se to někomu nelíbilo. Omlouvám se Gáborovi za ty dva fauly. Mrzí mě to, ale chtěl bych poděkovat všem, co na mě přišli,“ řekl Mikulášek.

video: iDNES.tv