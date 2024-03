VIDEO: Rubljov nadával na turnaji v Dubaji rozhodčímu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rubljov byl v Dubaji vyloučen poté, co se v semifinále s Alexandrem Bublikem z Kazachstánu dostal za stavu 5:6 ve třetím setu do ostrého sporu s čárovým rozhodčím. Křičel mu zblízka do obličeje a jiný sudí poté tenistu nahlásil, že v ruštině vulgárně nadával.

video: AP