VIDEO: Bál wimbledonských šampionů byl nepopsatelný, řekla Strýcová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bál wimbledonských šampionů byl nepopsatelný, řekla Strýcová

Prahu měla pod sebou jako na dlani – a sedí to, vždyť Barbora Strýcová v tenisu opravdu vystoupala do mimořádných výšin. „Vstřebávám to hrozně pomalu. Dvě noci nespím a pořád si všechno přehrávám v hlavě,“ říká po návratu do vlasti wimbledonská semifinalistka a nová světová jednička ve čtyřhře.

video: ČTK