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SportBar 2. díl - Vladimír Šmicer a Števo Eisele: Co mají společné fotbal a formule?

Sport | SportBar – pořad iDNES.tv
Vladimír Šmicer a Števo Eisele byli hosty SportBaru.
video: iDNES.cz
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