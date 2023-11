VIDEO: Státní znak je zpět, hokejisté mají nový dres. Sliby se mají plnit, tvrdí Hadamczik Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Státní znak je zpět, hokejisté mají nový dres. Sliby se mají plnit, tvrdí Hadamczik

Pět let vydržela na dresu mužského národního týmu lví hlava se zlatou korunkou. Ta tehdy nahradila státní znak, který se i díky práci šéfa svazu nyní vrací. „Hokej je národní sport, patří všem divákům a ti si přejí znak na prsou. Co jsem slíbil, to jsem splnil,“ uvedl spokojeně na středeční tiskové konferenci Alois Hadamczik.

video: iDNES.tv