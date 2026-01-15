Szczęsny po výhře Barcelony kouřil v kabině. Yamal ho natočil omylem
15. 1. 2026 11:02 Sport
Brankář Wojciech Szczęsny se nečekaně objevil v živém přenosu na Instagramu mladé hvězdy Barcelony Lamine Yamala ve chvíli, kdy kouřil. Jakmile si uvědomil, že je na kameře, rychle telefon otočil a pronesl, že tohle se nahrávat nemůže. Krátký moment se okamžitě začal šířit na sociálních sítích.
00:30
Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
Lifestyle15. 1. 2026 13:22
00:24
Připomeňte si stručnou závěrečnou řeč obžalované ženy u prvoinstančního soudu
Krimi15. 1. 2026 13:18
00:34
Muž nepřežil požár bytu v Českých Budějovicích, žena se vážně popálila
Krimi15. 1. 2026 13:08
02:19
Trailer k filmu Goebbels
Společnost15. 1. 2026 12:42
00:41
Americký zásah v Grónsku by byl katastrofa, konec světa, varuje Tusk
Zahraniční15. 1. 2026 12:32
00:38
Paraglidista uvázl na sloupu vysokého napětí
Zahraniční15. 1. 2026 12:12
00:34
Krajský soud v Hradci se zabývá případem týrání svěřené osoby
Domácí15. 1. 2026 12:08
02:17
Trailer k filmu Ozvěna
Domácí15. 1. 2026 12:06
01:47
Vláda důvěru získá, připustil Rakušan. Nazval Babišův tým kabaretem minulosti
Domácí15. 1. 2026 12:06
02:52
NASA vůbec poprvé evakuovala posádku z ISS kvůli zdraví astronauta
Zahraniční15. 1. 2026 11:26
00:53
Dopravu na klíčové křižovatce ve Zlíně řídí policie
Domácí15. 1. 2026 10:44
02:53
Babiš se po interpelaci Richterové pustil nevybíravě do Pirátů
Domácí15. 1. 2026 10:40
02:14
Trailer k třetí sérii seriálu Euforie
Společnost15. 1. 2026 10:14
34:01
Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda
Rozstřel15. 1. 2026 10:00
00:29
Soud rozhoduje, zda pustí Feriho z vězení
Domácí15. 1. 2026 9:14
00:30
Odvolaný ředitel školy uspěl u soudu
Domácí15. 1. 2026 9:12
00:29
Soud ve Frýdku-Místku řeší útok berlí na Babiše
Krimi15. 1. 2026 8:52
01:42
Zabíjení v Íránu ustalo, popravy nebudou, odkázal Trump na „důvěryhodný zdroj“
Zahraniční15. 1. 2026 8:30
02:02