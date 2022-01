VIDEO: Bouřlivák Kyrgios napálil míčkem malého chlapečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bouřlivák Kyrgios napálil míčkem malého chlapečka

Tenisový bouřlivák Nick Kyrgios má na svém kontě další kauzu, i když tentokrát se do ní dostal nechtěně. Během čtvrtfinálového zápasu čtyřhry na Australian Open omylem smečoval do hlediště a trefil malého chlapce, který se následně rozplakal. Kyrgiose to mrzelo a rychle zareagoval tím, že daroval chlapci na usmířenou svou raketu.

video: AP