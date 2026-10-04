Senzační Bartůňková vyřadila v Pekingu Sabalenkovou!
4. 10. 2026 9:50 Sport
Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3.
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Senzační Bartůňková vyřadila v Pekingu Sabalenkovou!
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