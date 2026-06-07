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Další grandslamový titul pro Siniakovou! Roland Garros vyhrála už počtvrté

Sport
Už tak působivá sbírka trofejí Kateřiny Siniakové je zase o něco bohatší. Česká tenistka slaví jedenáctý grandslamový titul ze čtyřhry a celkově dvanáctý, společně s Američankou Taylor Townsendovou porazily ve finále Roland Garros srbsko-kazašský pár Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2 a 7:5.
video: AP
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