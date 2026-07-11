Nosková poslala po výhře mamince polibek do nebe
11. 7. 2026 20:54 Sport
Copak si o tom zápase asi řeknou, až se za pár let potkají? Ocení, že byly aktérkami jednoho z nejnapínavějších grandslamových finále? Proměněním až šestého mečbolu proti Karolíně Muchové vstoupila Linda Nosková mezi tenisové legendy. V 21 letech je šampionkou Wimbledonu. A po zápase děkovala také zesnulé mamince.
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Nosková poslala po výhře mamince polibek do nebe
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