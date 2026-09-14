Teplice - Slavia Praha 0:2, zápas byl přerušen kvůli výpadku osvětlení
14. 9. 2026 2:26 Sport
Velice nezvyklá situace. Zápas mezi domácími Teplicemi a Slavií Praha přerušil výpadek světel, k němuž došlo zhruba 25 minut před koncem základní hrací doby. Osvětlení stadionu začalo postupně vypadávat, až nesvítil jediný reflektor. Tou dobou už byli hráči u střídaček, kam je svolal sudí Berka. A když bylo jasné, že to bude problém na delší dobu, vydaly se oba týmy do kabin. Světla nakonec naskočila po několika málo minutách. Na trávník nejprve přišli tepličtí a krátce před navázáním hry, k němuž došlo po předem avizovaných patnácti minutách (od chvíle, kdy Berka zavolal hráče do kabin), také slávisté.
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