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Teplice - Slavia Praha 0:2, žlutá karta Vientiesse

Sport
Tady mohl být Oskars Vientiess hodně rád, že viděl jen žlutou. Zákrok na Mojmíra Chytila byl hodně hraniční, přinejmenším oranžový. Rozhodčí Ondřej Berka ale lotyšského stopera ušetřil vyloučení, možná i kvůli tomu, že probíhala teprve devátá minuta zápasu.
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