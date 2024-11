VIDEO: Berdych věří, že pomůže k triumfu v Davis Cupu i v nové roli kapitána Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Berdych věří, že pomůže k triumfu v Davis Cupu i v nové roli kapitána

Nový kapitán české daviscupové reprezentace Tomáš Berdych má velké cíle. Poté, co získal dvakrát titul ve věhlasné týmové soutěži jako hráč, chtěl by v příštích letech pomoci k triumfu i na lavičce. Současnou generaci českých tenistů označil za velmi nadějnou. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že už vyhlíží únorovou kvalifikaci a přál by si ji odehrát před domácími fanoušky.

video: iDNES.tv