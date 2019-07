VIDEO: Tomáš Satoranský pořádá basketbalový kemp pro děti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tomáš Satoranský pořádá basketbalový kemp pro děti

Pořádně žhavé léto Tomáše Satoranského nabírá obrátky. Jediný krajan v NBA podepsal 1. července smlouvu s Chicago Bulls, brzy se zapojí do přípravy reprezentace na první českou účast na mistrovství světa. A teď se proměňuje v učitele – na svém basketbalovém kempu pro děti v pražské Folimance. „Nabíjí mě to. Já dělám hlavně věci, které mě baví a myslím, že je to na dětech vidět,“ říká.

video: iDNES.tv