Otočil čepici kšiltem dozadu, jak to dělává vždycky, a vykročil vstříc dalšímu dobrodružství. Trenér Jindřich Trpišovský dovedl fotbalovou Slavii do závěrečného předkola Konferenční ligy. I díky svým taktickým manévrům, které vytáhl v odvetě proti Panathinaikosu (1:1). „Fakt jsem rád, že jsme to zvládli. Moc si toho vážíme,“ oddechl si v horké aténské noci.

video: O2 TV Sport