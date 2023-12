VIDEO: Zbláznil se mi mozek, řekl šéf tureckého klubu. Po inzultaci sudího odstoupil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tureckem otřásá fotbalový skandál kvůli lynčování rozhodčího během zápasu. Sudí Halil Umut Meler dostal nejprve ránu pěstí do obličeje od prezidenta týmu Ankaragücü Faruka Koci, pak sbalený do klubíčka na zemi sklidil další rány a skončil s otřesem mozku v nemocnici, informovala agentura Anadolu. Turecká federace do odvolání ligu pozastavila.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters