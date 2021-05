VIDEO: Poslechněte si hymnu Eura 2020 od Martina Garrixe Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oficiální skladbu pro letošní fotbalové mistrovství Evropy složil nizozemský diskžokej Martin Garrix ve spolupráci s Bonem a The Edge ze skupiny U2. Hymna šampionátu má název „We are the people we´ve been waiting for“.

video: Reuters / UEFA