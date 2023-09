VIDEO: Bouzkovou ve třetím kole US Open vyřadila Uns Džábirová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po tříhodinovém sportovním thrilleru, v němž ji pouhé dva míče dělily od vítězství, opouštěla Marie Bouzková největší tenisovou arénu na světě unavená, zraněná, poražená. Přesto se usmívala, mávala divákům, kteří víc fandili soupeřce, a ukazovala jim z prstů složené srdíčko. „Prohra mě mrzí, ale jsem pyšná na to, jak jsem se rvala,“ pravila poté, co ji na Ashe Stadium ve třetím kole US Open vyřadila Uns Džábirová.

video: USTA