VIDEO: Johnson zavěsil puk do branky lakrosovým stylem

Útočník Columbus Blue Jackets Kent Johnson předvedl v zápase s newyorskými Islanders legendární lakrosový gól přezdívaný Michigan. Povedlo se mu to přesně 27 let poté, co stejným způsobem poprvé skóroval Mike Legg za michiganskou univerzitu.

video: AP