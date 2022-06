VIDEO: Jsme skvěle připravení, shodují se Rutta s Palátem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsme skvěle připravení, shodují se Rutta s Palátem

Hokejový útočník Ondřej Palát cítí ze svého týmu Tampa Bay Lightning obrovskou touhu projít cestu za vítězným hattrickem ve Stanleyově poháru až do úplného konce. Obhájci titulu se jako první klub po dlouhých 37 letech dostali až do finále play off NHL potřetí za sebou. Obě předchozí účasti proměnili v triumf, od zisku třetího Stanley Cupu je nyní dělí čtyři výhru v sérii proti Coloradu.

video: iDNES.cz