Ujížděl s rukama nad hlavou a s parťákem Martinem Kautem si užíval slastné euforie. Obránce David Kvasnička si svou premiérovou trefu na šampionátu hokejistů do 20 let načasoval na nejlepší možný okamžik. Jeho bomba do šibenice totiž rozhodla vyrovnanou bitvu se Švýcary a přidala na konto Čechů první dva body za výhru 2:1 v prodloužení.

