Veselý vyhrál v 1. kole US Open nad Francouzem Couacaudem 3:2 na sety

V americkém New Yorku si sedm českých tenistů vyzkoušelo první den US Open. Vstupenku do druhého kola si zajistil Jakub Menšík, jenž skvěle obstál v premiéře na dospělém grandslamu. Postoupili i turnajová desítka Karolína Muchová, jedenáctka Petra Kvitová a Jiří Veselý, naopak Jiří Lehečka, Linda Fruhvirtová a Kateřina Siniaková na turnaji skončili.

