Volejbalista trefil rozhodčí, jeho omluva baví internet

Sport
Omluva, jakou svět sportu jen tak nevidí. Japonský volejbalista Yuji Nishida pobavil fanoušky neobvyklým gestem, když se po nepovedeném podání, které trefilo rozhodčí, se ženě rozhodl omluvit skutečně stylově – po hlavě a v dlouhém skluzu po palubovce.
video: X/@BillyM2k
