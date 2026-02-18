Vonnová je doma, přesouvala se v upraveném tryskáči
Lindsey Vonnová je po těžkém pádu v olympijském sjezdu už doma v USA. Lyžařka poděkovala personálu v italské nemocnici a vzkázala, že se těší, až se bude moci více hýbat. Zveřejnila i video svého transportu na letiště.
