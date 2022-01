VIDEO: Voráček odehrál 1000. zápas v NHL Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Voráček odehrál 1000. zápas v NHL

V pořadí dvanáctým Čechem a 361. hráčem celkové historie NHL se stal Jakub Voráček poté, co ve čtvrtek na ledě New Jersey odehrál svůj jubilejní 1 000. zápas kariéry ve slavné soutěži. Mnoho důvodů k radosti ovšem zkušený útočník Columbusu neměl poté, co dva body uzmuli domácí Devils po výsledku 3:1.

video: iDNES.cz