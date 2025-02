VIDEO: Vyhrocený duel USA s Kanadou. Hráči stihli tři bitky za devět sekund Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měla to být především oslava hokeje. A také byla, jen úvod dlouho očekávaného utkání mezi Kanadou a Spojenými státy (1:3) na turnaji Four Nations připomínal spíše duel v bojových sportech. Za pouhých devět sekund udělili rozhodčí 32 trestných minut, když se do sebe pustily hned tři dvojice hráčů.

video: AP