Jsem rád, když tomu mohu dát všechno, řekl Procházka po příletu do Prahy

Sport
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si řekl o titulovou šanci v polotěžké divizi do 93 kilogramů.
