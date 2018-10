VIDEO: Starostovi Prahy 3 se nelíbí uzavření Vinohradské kvůli pohřbu Jana Kočky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Starostovi Prahy 3 se nelíbí uzavření Vinohradské kvůli pohřbu Jana Kočky

V pátek by měla být zhruba na dvě hodiny uzavřená pražská Vinohradská třída. Půjde tudy totiž pohřební průvod za rakví Jana Kočky. Od náměstí Jiřího z Poděbrad až k Olšanským hřbitovům. Praha 3 do tohoto pátečního dopravního zdržení nemá co mluvit, průvod povilil velký magistrát prostřednictvím TSK.

