Okresní soud v Hradci Králové potrestal politického analytika Štěpána Kotrbu za únorový útok na bezdomovce. Podle svědků i závěrů policejního vyšetřování nastříkal Kotrba muži do obličeje pepřový sprej poté, co ho bezdomovec požádal o peníze. Za to byl nyní Kotrba odsouzen trestním příkazem k peněžitému trestu ve výši 10 tisíc korun.

video: Jiří Pánek, iDNES.cz