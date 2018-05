VIDEO: Studentky okouzlila povaha Nepálců i obyčejný život Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

etkaly se s uštknutím hadem i pokusy o sebevraždu. Trojice studentek Jihočeské univerzity (Kristina Hricová, Iva Ziková a Simona Fundová) má za sebou exotickou praxi v nepálské nemocnici. Dívky tam strávily dva měsíce. I přes hluk či prach v ulicích se ale shodují, že by se do asijské země chtěly vrátit. „Okouzlila nás povaha lidí,“ shodují se jednomyslně. Nepál byl pro všechny tři nejatraktivnější ze zemí, které měly k praxi v zahraničí na výběr. V drtivé většino šlo o evropské státy, ale ony chtěly dál. A tak absolvovaly pohovor v angličtině a před několika týdny už nastupovaly do nemocnice ve městě Dhulikhel nedaleko hlavního města Káthmándú.

video: archiv Ivy Zikové