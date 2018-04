VIDEO: Ve Švédsku otevřeli první silnici nabíjející projíždějící vozy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve Švédsku otevřeli první silnici nabíjející projíždějící vozy

Ve Švédsku otevřeli první silnici, která nabíjí projiždějící vozy. Energie se přenáší ze dvou kolejí prostřednictvím pohyblivého ramene připevněného ke spodní části vozidla, které se pak automaticky odpojí. Je to pouze dvoukilometrový úsek, ale švédská správa silnic už připravila mapu budoucího rozšíření. Země chce dosáhnout nezávislosti na fosilních palivech do roku 2030 a tento cíl vyžaduje snížení jejich spotřeby v dopravě o 70 procent, uvedl server listu The Guardian.

video: Reuters/vtisweden