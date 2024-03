VIDEO: Airbus A-400MS Atlas odletěl z Česka zpět do Berlína Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Airbus A-400MS Atlas odletěl z Česka zpět do Berlína

Při příležitosti oslav 25. výročí vstupu země do NATO se v úterý nad Českem uskutečnil průlet šesti letounů spojeneckých sil. Jedním z nich byl dopravní letoun Airbus A-400MS Atlas, který krátce před 16. hodinou odstartoval na svůj zpáteční let do Berlína.

video: iDNES.tv