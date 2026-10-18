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Největší sexbombu přivezla do Paříže Alfa Romeo

Technika
Alfa Romeo představila na pařížském autosalonu koncept Cuorerosso- Podle výrobce jde o kupé 2+2 dlouhé 4700 mm, vysoké 1331 mm a má nízký součinitel čelního odporu vzduchu Cx 0,28. Koncept by měl mít multienergetické pohony.
video: Alfa Romeo
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