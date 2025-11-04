Lidská inteligence pro auta. Alfa Romeo proti počítačům na kolech

Technika
Alfa Romeo Tonale přijíždí po třech letech v upravené podobě – s dospělejším vzhledem, kratším předním převisem, širším rozchodem kol a novou maskou. Je stabilnější, vyváženější, sebevědomější. V nabídce zůstává Dieselová šestnáctistovka s výkonem 130 koní, mild hybrid se 175 koňmi a vrcholem je plug-in hybridní verze s pohonem všech kol a výkonem 270 koní.
video: iDNES.tv, Alfa Romeo
