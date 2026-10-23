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Americký sen Dodge Charger má 557 koní a umí 280 km/h

Technika
Tohle auto prostě potřebujete. Zvlášť pokud uvažujete o koupi trapného SUV, měli byste zpozornět a konečně si udělat radost. Svalnaté kupé Dodge Charger si totiž nejen neskutečně užijete, ale ono je i naprosto stejně praktické, zcela pohodlně odveze čtyři lidi a má obrovský kufr.
video: Dodge a iDNES.tv
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