Umělec si vysnil iPhone z devadesátých let

Jak by asi vypadal iPhone, kdyby ho Apple vyvinul v devedesátých letech, kdy byl v módě barevný iMac G3? A jaký by asi byl, kdyby ho Steve Jobs představil v roce 1984, kdy na trh přišel první Macintosh? Tvůrce z youtube kanálu Future Punk si to představil za vás.

video: Future Punk