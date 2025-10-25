Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
25. 10. 2025 9:26 Technika
Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen přepravní a výsadkové úkoly, ale i lety prezidentů a nejvyšších státních představitelů.
