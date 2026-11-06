Po atentátu přišly zákazy a tresty smrti. Mussolini před 100 lety utáhl šrouby
6. 11. 2026 0:06 Technika | Před 100 lety
Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho se stal záminkou k další vlně represí. V sobotu 6. listopadu 1926 dostalo upevňování fašistické diktatury v Itálii další oporu: režim likvidoval zbytky politické opozice a zpřísňoval policejní dohled. O opatřeních informovaly také československé Lidové noviny.
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