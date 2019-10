VIDEO: Audi chystá několik nových aut do zásuvky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Audi chystá několik nových aut do zásuvky

Elektromobily mohou mít docela jinou architekturu: baterky v podlaze, elektromotory přímo dole v nápravě mezi koly... tak proč tedy auta do zásuvky vypadají pořád stejně jako ta s výfukem? Má to spoustu racionálních důvodů, vysvětlil je Parys Cybulski, designér Audi při náhledu do budoucnosti aut do zásuvky ingolstadtské automobilky.

video: Audi