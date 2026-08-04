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Audi představilo svůj historicky největší model Q9

Technika
Nové Audi Q9 se stává novou vlajkovou lodí značky. Model dlouhý 5,31 metru nabízí luxusní interiér, standardně sedmimístné uspořádání. Mezi technologické inovace patří světová novinka v podobě zakřivených digitálních zadních svítilen OLED 3. generace, automatické dveře či největší panoramatické střešní okno v historii Audi.
video: Audi
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