Stovky nablýskaných veteránů se sjely do Prahy na akci Classic Drive

Deset ročníků, stovky vozů, tisíce návštěvníků. Akce Classic Drive se opět vrátila na střechu OC Šestka. Na střeše s výhledem na ranvej Letiště Praha se představilo přibližně 300 automobilových skvostů – od noblesních veteránů z 50. let až po charismatické youngtimery a moderní klasiky vyrobené do roku 1999. K vidění byly ikonické modely, limitované edice, vozy, které jsme obdivovali v dětství nebo známe z filmového plátna. Tyto vozy nejsou jen designovými ikonami, ale i nositeli příběhů, emocí a ducha své doby. Ať už jste nadšený sběratel, automobilový romantik nebo jen zvědavý návštěvník, Classic Drive vás vtáhne do fascinujícího světa automobilové historie.