BMW představilo technikou nabité elektrické SUV

BMW odhaluje svou elektrickou budoucnost. Hodně odvážně tvarované SUV představuje zcela novou architekturu pro elektromobily a slibuje dojezd až 600 kilometrů. Šéf firmy Oliver Zipse chce, aby elektrovozy tvořily do roku 2025 třetinu prodaných vozů značky, do roku 2030 to má být polovina.

video: BMW