Poprvé v ČR: Autobusy soutěžily o evropský titul „Bus of the Year 2025"

Poprvé v ČR: Autobusy soutěžily o evropský titul „Bus of the Year 2025“

Vítězný autobus měl zajištěný prestižní titul Bus of the Year, tedy autobus roku. Současným autobusům vládne elektřina, nebo elektřina vyrobená vodíkem. Zkoušelo se náhle brzdění ze šedesátikilometrové rychlosti do úplného zastavení, akcelerace a nakonec i jízda v městském provozu.

video: Ivo Helikar, Marek Štekl, iDNES.tv