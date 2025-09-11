iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Automobilová streetparty v ulicích Mnichova
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Automobilová streetparty v ulicích Mnichova
11. 9. 2025 16:34
Technika
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
Karosářské vychytávky Visionu O popisuje jeho designér
Apple představil nové hodinky: model SE 3, elegantní Series 11 a odolný Ultra 3
Ferrari 849 Testarossa: Italové vrací slavné jméno na silnice
Ferrari představilo nový model 849 Testarossa Spider
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV + DSA
Napište nám