Basketbalový robot střílí bezchybně. Michael Jordan by si musel hledat jinou práci

Technika
Toyota Motor Corp. představila v neděli svého nejnovějšího basketbalového robota s umělou inteligencí CUE7. Během zkoušky v Toyota Areně v Tokiu nabídla médiím ukázku před jeho poločasovým debutem v zápase ligy B.League. Nová verze vykazuje výrazně plynulejší pohyb a lepší dribling i střelbu než předchozí modely. Podle šéfa výzkumné jednotky humanoidních robotů Tomohira Nomiho funguje celý systém čistě na bázi umělé inteligence a otevírá zcela novou etapu vývoje platformy CUE.
video: AP
Basketbalový robot střílí bezchybně. Michael Jordan by si musel hledat jinou práci
