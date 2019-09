VIDEO: Největší jeřáb na světě „Velký Karel“ staví Angličanům jádro Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Účty za výstavbu britské jaderné elektrárny Hinkley Point C šplhají do nebe. Není proto divu, že na projektu s odhadovanými náklady přes půl bilionu korun bude pracovat největší jeřáb na světě. Sestavení „Velkého Karla“ (z anglického originálu Big Carl), jak se jeřábu říká, trvalo tři měsíce. Na stavbě by měl zůstat čtyři roky.

video: Burnham-On-Sea.com