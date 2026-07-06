BMW představilo v pořadí již pátou generaci SUV X5
6. 7. 2026 0:06 Technika
Nové X5 je prvním modelem BMW, který bude k dispozici s nejméně pěti různými verzemi pohonu. Nabídka bude zahrnovat mild-hybridní benzínové a naftové verze, plug-in hybridy a samozřejmě zcela novou plně elektrickou verzi. Později dojde i na verzi s vodíkovými palivovými články.
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