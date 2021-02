VIDEO: Boeing 737 MAX se po dvou letech vrací do služeb Smartwings Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Boeing 737 MAX se po dvou letech vrací do služeb Smartwings

Letecký dopravce Smartwings ve čtvrtek odpoledne obnovil komerční lety s letadlem Boeing 737 MAX 8, první let zamířil do španělské Malagy. Ve středu dopravce s prvním letadlem úspěšně provedl ověřovací let. Letadla Boeing 737 MAX byla téměř dva roky odstavena kvůli nehodám, v závěru ledna jejich provoz povolila Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

video: Jan Jánský